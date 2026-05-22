さいたま市で22日未明、住宅が燃える火事があり、住人の男性がけがをしました。住宅の屋根が赤い炎に包まれ激しく燃えています。午前4時前、さいたま市南区の木造3階建て住宅で「煙が出ている、火事ではないか」と近くの住民から110番通報がありました。消防車など16台が出動し、火は約2時間後にほぼ消し止められました。この火事で火元の家に住む男性（66）がけがをして病院に搬送されましたが、意識はあるということです。男性は