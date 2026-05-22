今年3月、大分市の国道で原付バイクによる危険な暴走行為を繰り返したとして、当時中学生だった大分市内の少年2人が逮捕されました。 【写真を見る】国道で暴走行為、盗難・改造バイクを使用当時中学生の少年2人を逮捕大分 道路交通法違反の共同危険行為の禁止などの疑いで逮捕されたのは、いずれも大分市に住む少年2人（15）です。 2人はすでに逮捕された少年2人と共謀して、3月7日未明、大分市金池町の国道10号で原付バイ