天皇皇后両陛下が、「日本感染症学会」の記念式典に出席されました。午後1時半すぎ、ブルーの装いの両陛下は東京・千代田区の式典会場に到着し、松本哲哉理事長の先導で、出迎えた関係者らと言葉を交わされました。「日本感染症学会」は、感染症の研究や予防を進める医師らによる団体で、きょう、創立100周年を記念する式典が開かれ、陛下があいさつされました。「それぞれの時代に問題となった感染症に対して広く取り組み、社会に