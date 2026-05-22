6月27日より大阪・グラングリーン大阪内「VS.」で開幕する、坂本龍一さんのMR（複合現実）作品『KAGAMI+』の開催を記念し、東京駅から新大阪駅までを結ぶ特別貸切新幹線「SAKAMOTO EXPRESS」が6月29日に運行されることが決定した。【写真】お立ち台も登場！『新幹線ディスコカー』車内の様子『KAGAMI+』は、坂本さんのピアノコンサートを三次元的に捉え、MR空間に再構築した作品。世界各地で大きな反響を呼んできた同作が、日