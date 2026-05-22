自律的に脆弱性を探し出し、人間のトップハッカーより3〜5倍速く攻撃できるとされるAI「クロード・ミュトス」。開発元のアンソロピックが自らリリースを止めたことで世界的な注目を集めたこの新型AIは、私たちのサイバー安全保障環境を根本から塗り替える存在として論じられていますが、日本はこの脅威にどう備えているのか。自民党サイバーセキュリティ戦略本部長を務める自民党の平将明・国家サイバーセキュリティ戦略本部長に聞