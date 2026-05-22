ランス・ストロールは10代でF1™表彰台に立ったカナダ人ドライバーだ。早くから注目を集めたキャリアは、現在もアストンマーティンの一員として世界最高峰の舞台を戦っている。18歳で初の表彰台ランス・ストロールは1998年10月29日、カナダ生まれ。2017年、ジャック・ヴィルヌーヴ以来11年ぶりのカナダ人F1ドライバーとして、ウィリアムズからF1デビューを果たした。デビュー時の年齢は18歳で、当時のF1グリッドの中でも最年