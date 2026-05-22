神戸市の「箱木家住宅主屋」（同市提供）文化審議会は22日、民家として現存最古の「箱木家住宅」（神戸市）と、現存最古級の「旧古井家住宅」（兵庫県姫路市）の2件を国宝に、2024年の能登半島地震で被災した「禄剛埼灯台」（石川県珠洲市）など6件の建造物を重要文化財に指定するよう文部科学相に答申した。文化庁によると、民家が国宝に指定されるのは初。箱木家住宅は、14世紀ごろ建築の主屋が対象。かやぶき屋根で軒が低く