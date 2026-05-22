温室効果ガスであるメタンの大気中濃度が、新型コロナウイルスの流行が一因で2020〜22年に急上昇したと、フランスのパリ・サクレー大などのチームが22日までに発表した。経済活動の低迷で大気中の窒素酸化物（NOX）が減り、メタンを分解する物質が合成されにくくなっていた。メタンは天然ガスの主成分。湿地や水田、ウシの胃にいる微生物の呼吸でも発生する。一部は大気中の物質「OHラジカル」との化学反応で消失している。大