女優の戸田恵梨香（37）が22日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。「無」になるためにしていることを語った。戸田は司会の黒柳徹子からオンオフの切り替えについて聞かれると「私、オンオフがちょっとよく分からなくて。『用意スタート』がかかった瞬間しかオンになってないというふうに思ってるんですけど」と苦笑い。一方で「撮影している現場だとずっと台本のことを考えて、そこに書かれている言葉たちに