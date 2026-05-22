忙しい朝や時間がない日はコーデに悩みたくない！ そんな時に頼れるのが、さっと一枚着るだけで着こなしが完成するオールインワンです。【LEPSIM（レプシィム）】で見つけたのは、ふんわりと広がるシルエットが愛らしく、カジュアルながら大人っぽく着られるアイテム。軽やかな素材感とアレンジもしやすい形がポイントで、春→夏のスイッチコーデとしても活躍してくれそうです。 軽い着心地が今の時期にぴった