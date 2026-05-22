突然、会ったこともない親戚から手紙が届いたらどう感じますか？今回ご紹介するのは、筆者の友人が体験した出来事です。少しだけ期待して開いたその手紙には、思いもよらない内容が書かれていました。血縁関係だけでは築けない距離感について考えさせられるエピソードです。 突然届いた“知らない親戚”からの手紙 彼は幼い頃に両親が離婚し、片方の親のもとで育ちました。そのため父方の親族とはほとんど関わりがなく