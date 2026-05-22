歌手の氷川きよしが学校に行けない小中学生に向け、自身の経験を踏まえた上で「1人じゃ無いで!!私がおるからな!!私が友達やでー!!」とメッセージを送った。 【写真】たたずまいはクール言葉は熱いKIINA.に救われる！ 氷川は20日に更新したインスタグラムで「代々木上原にふらっとRELAXXでカフェラテ」とオフの時間を過ごしている様子を投稿。「近くのギャラリーで共感したメッセージと絵