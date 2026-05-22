【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#54【連載初回はこちら】オモシロの側面まで神棚に奉るのはつまらないアルバム『パスト・マスターズvol.1』（1988年3月7日発売）?◇◇◇■『フロム・ミー・トゥ・ユー』今回は、前回の『抱きしめたい』（1963年）と並んで、初期ビートルズの代名詞のようになっている2曲を。以下、それぞれの音楽的特徴に触れていくが、まずもって両曲とも、でたらめにポップで、