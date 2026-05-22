俳優で歌手の徳山秀典らが出演するClassic Movie Reading『雨に唄えば』が8月12日〜16日、東京・IMAホールで上演されることが決定した。【写真】あふれる彼女感…！愛くるしい笑顔を向ける小泉萌香出演は、仮面ライダーシリーズへの出演で人気を集め、舞台俳優としても豊富な経験を持つ徳山、声優ユニット「harmoe」での活動に加え、数々の舞台作品で存在感を発揮している小泉萌香、4人組バンド「DISH//」のメンバーとして人気