アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）が6月30日に発売することを記念して、25日午後8時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて2回目のYouTube生配信を行うことが決定した。【写真】金川紗耶、美ヒップあらわな初解禁カット女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川