自民党のプロジェクトチームは、いわゆる「国旗損壊罪」の創設に向けた法案の骨子案をまとめました。自民がまとめた骨子案は、国旗を「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法・状態」で、「自ら公然と損壊、除去または汚損する行為」を禁じ、違反には「2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金」を科すとしています。自ら損壊する様子の「ライブ配信」を処罰の対象とする一方、創作活動への影響を懸念する声を踏まえ、