¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î½»ÂðÆâ¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²õ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´óËÜË¡É§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤éÃË2¿Í¤Ï5·î1Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎÐ¶è¤Î½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢1³¬Áë¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²õ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤ÏÈÈ¹ÔÅöÆü¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÈëÆ¿À­¤Î¹â¤¤ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î1¿Í¤Ï¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×