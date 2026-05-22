フィギュアスケートでアイスダンス挑戦を発表した宇野昌磨選手と本田真凜選が22日、そろって会見を行い、ペア結成の経緯と競技挑戦への強い思いを語りました。アイスダンス挑戦のきっかけについて、冒頭で宇野選手は「僕から本田真凜さんに『オリンピックを目指してアイスダンスをやりませんか』とお声をかけさせていただいた」と説明。「2人とも引退していろんなことを経験したうえで、いろんな考えがある中で、相談して決断しま