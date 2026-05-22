乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集「好きのグラデーション」（DONUTS／主婦の友社から6月30日に発売）の発売を記念し、25日午後8時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で2回目の生配信が決定した。金川がセンターを務める、39枚目シングル収録曲「不道徳な夏」にちなみ、「不道徳！？な夏目前やんちゃんと先取りサマーナイト」として早めの夏祭りを開催するという。また、予約購入特典として、配信当日