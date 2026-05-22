俳優の玉城ティナが自身のInstagramを更新。黒のドレス姿の写真を投稿した。 参考：玉城ティナ、ベトナムを旅する中で見せた“素の自分”家族や結婚観に関するエピソードも 玉城は5月20日、自身が初めてデザインを手がけたジュエリーブランド「weamondz」の商品発表会に出席していた。写真は発表会の様子や舞台裏での姿を捉えたもの。 玉城はデザインについて「窮屈になってしまいがちな世の中で、自分の好