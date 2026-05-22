大谷翔平の幻想的な写真が公開された(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間5月20日、敵地パドレス戦で放った8号先頭打者アーチの瞬間を捉えた1枚が注目を浴びた。球団専属カメラマンのジョン・スーフー氏が、インスタグラムに「『ワン・ナッシング！』街で唯一のショー…」と綴り、本塁打を放った直後、バットを振り抜いたままの大谷の背中を逆光の中で撮影した幻想的な写真が公開されている。【写真】翔平の背中が…