タイのリゾートの特殊詐欺の拠点で摘発を免れ、日本で逃走を続けていた男が逮捕されました。警察によりますと、中川晃容疑者は2024年、80代の女性に「還付金を受け取ることができる」などとウソを言い、カネをだまし取った疑いがもたれています。2024年、タイ・パタヤの「かけ子」グループの拠点を現地当局が摘発し、仲間が拘束される中、中川容疑者は拠点を脱出し、去年、ひそかに帰国していました。その後、警察が行方を追う中で