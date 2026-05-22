ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナ南部にあるロシア治安機関の司令部を攻撃したと明らかにしました。【映像】爆発の瞬間（実際の様子）ゼレンスキー大統領は21日、ヘルソン州にあるロシアFSB＝連邦保安庁の司令部を攻撃したと明らかにし、建物が炎上する映像をSNSに投稿しました。ドローンで攻撃したとみられ、防空システムを破壊し、ロシア側のおよそ100人が死傷したと主張しています。またゼレンスキー大統領