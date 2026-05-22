木下グループは２２日、２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが、米メジャーリーグのロサンゼルス・ドジャース―コロラド・ロッキーズ戦（現地時間２５日）の試合前に始球式を務めることを発表した。同社に所属するりくりゅうペアは「２人とも野球が大好きなので、今回ドジャースの始球式という貴重な機会をいただけて