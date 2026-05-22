鈴木京香、黒島結菜出演のテレビ朝日ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Ｓｅａｓｏｎ３」第６話が２１日に放送された。大臣政務官・周藤光太郎（須田邦裕）の娘・周藤菫（永尾柚乃）が誘拐される事件が発生。菫は５年前の未解決事件の被害者となった運転手の娘で、周藤家で養女として育てられていた。当初、疑いの目は菫の義理の母周藤萌々子にも向けられたが…意外な展開に。萌々子を演じていたのは東風万智子（４６）