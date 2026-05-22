タイの人気リゾート地に拠点を構え、特殊詐欺の「かけ子」をしていたとして、男が逮捕されました。男は1年半、逃走していました。【映像】タイ当局が摘発した拠点（内部の様子）中川晃容疑者（36）はおととし11月、氏名不詳の者と共謀の上、80代の女性に「還付金を受け取ることができる」などとうその電話をかけ、およそ100万円をだまし取った疑いが持たれています。警察によりますと、中川容疑者はタイのリゾート地・パタヤ