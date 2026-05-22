日経平均株価が2日連続で値上がりし、終値としての最高値を更新しました。【映像】日経平均株価 終値6万3339円きょうの東京株式市場、日経平均株価は午後に入って上げ幅が拡大し、終値はきのうより1654円高い6万3339円と、先週13日につけた終値としての最高値6万3272円を更新しました。アメリカとイランが戦闘終結に向けた合意に近づいたとの見方から、21日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価が史上最高値を更新したこと