ダンビラムーチョ・原田フニャオ、大原優一が２１日、「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。納言・薄幸とトークを繰り広げた。原田は「キングオブコント２０２４」で初の決勝に進出したことを回想。コント「冨安四発太鼓」の中毒性のあるフレーズ連呼で強い印象を残したが「めっちゃうれしかったのはキングオブコント出て、ネタやって。で、点数出て。そこまで高いわけじゃないってい