LE SSERAFIMが、カムバックの前日に新曲のパフォーマンスを初披露し、世界中のファンの心を射抜いた。本日（5月22日）午後1時、LE SSERAFIMの2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1がリリースされた。【写真】「衝撃の美しさ…」宮脇咲良、金髪にイメチェンリリースに先立ち、カムバック前日となる21日午後8時、ソウル・西小門（ソソムン）聖地歴史博物館にて、音楽プラットフォーム「Spotify」とタッグを組んだ単独ライブイベント「PUR