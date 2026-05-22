カルビーグループのジャパンフリトレーは5月22日、「FIFAワールドカップ2026」のパブリックビューイングが、抽選で30組･60人に当たるキャンペーンの応募を開始した。公式Xを通じたキャンペーンで、応募期間は6月1日まで。対象の試合は、日本時間6月21日（現地時間20日）に行われるグループステージ第2戦のチュニジア対日本で、パブリックビューイングは東京･渋谷の複合施設「渋谷ストリーム」4階で実施する。パブリックビューイン