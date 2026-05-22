ポッカサッポロフード&ビバレッジは5月22日、家庭用商品と業務用商品の一部について、9月1日納品分から価格改定を実施すると発表した。対象は49品で、内訳は「ポッカレモン１００」をはじめとした家庭用のレモン食品等14品、業務用のレモン食品・飲料等35品。家庭用商品の「ポッカレモン１００」(450ml)は、現在の希望小売価格が653円(税込)で、9月以降は最大で686円(税込、参考価格)程度になる可能性があるという。なお、家庭