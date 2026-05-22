天皇皇后両陛下が、オランウータンやホッキョクグマと記念撮影された写真が公開されました。満面の笑みの天皇皇后両陛下と手を上げるオランウータン。しゃがんでの3ショットも。きょう（22日）公開されたのは、両陛下が17日、愛媛県の「とべ動物園」で、オランウータンやホッキョクグマと対面された際の写真で、陛下の私物のカメラで撮影されたということです。おふたりは、日本で初めて人工哺育に成功したホッキョクグマ“ピース