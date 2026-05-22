米軍オスプレイの事故現場海域で捜索を続ける海上保安庁の巡視艇とヘリコプター＝2023年11月30日、鹿児島県・屋久島沖（共同通信社ヘリから）鹿児島県・屋久島沖で2023年11月、米空軍輸送機CV22オスプレイが墜落し、8人が死亡した事故で、鹿児島地検は22日、航空危険行為処罰法違反と業務上過失致死の疑いで書類送検された機長について、容疑者死亡で不起訴処分とした。第10管区海上保安本部（鹿児島）が15日、機長を書類送検