小中高生のスマートフォン利用に関する都の昨年度の調査で、自分専用のスマホを持つ小学１〜３年生が初めて３割を超えたことがわかった。都は子供がトラブルに巻き込まれるのを防ぐため、啓発活動を強化している。都は２００８年度から毎年、児童・生徒のスマホなどの携帯端末の利用状況について、保護者を対象にアンケート調査を行っている。今回は１〜２月に、都内の▽小学１〜３年▽小学４〜６年▽中学生▽高校生――に分け