お笑いタレントの今田耕司（60）が22日、東京・新宿の吉本興業で芸歴40周年・還暦記念公演 『今田耕司のLet’s！コメディーショー！！』の取材会を開いた。【写真】還暦に見えない！弾ける笑顔を見せる今田耕司明石家さんま、ダウンタウン、東野幸治ら、さまざまな芸人たちとの出会いがあり、芸歴40周年という節目の年を迎えた。「それぞれやり方が違う。自分は、まねしても、それになれない」としみじみ。人への怒り方も違う