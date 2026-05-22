日本野球機構(NPB)は22日の公示を発表。日本ハムは菊地大稀投手とエドポロ ケイン選手を1軍登録しました。菊池投手は育成ドラフト6位で巨人に入団し、オフに現役ドラフトで日本ハムへ移籍。今季はファームで中継ぎとして12試合に登板し、防御率7.63、1勝1敗を記録。今季初昇格となります。エドポロ選手は2025年ドラフト2位ルーキーの外野手。今季はファームで32試合に出場し、打率.243、9本塁打、18打点を記録。直近3戦では3試合連