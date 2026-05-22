日本感染症学会の創立100周年記念式典であいさつされる天皇陛下＝22日午後、東京都千代田区天皇、皇后両陛下は22日、東京都千代田区の東京国際フォーラムを訪れ、日本感染症学会の創立100周年記念式典に出席された。天皇陛下はあいさつで、新型コロナウイルス禍での学会の貢献に触れた上で「今後も、新たな感染症に備えた研究の進展が図られることが期待される。感染症学のさらなる発展を通して社会に貢献されることを願う」と述