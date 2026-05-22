辺野古でのボート転覆事故をめぐり、松本洋平文部科学大臣が、同志社国際高校の学習プログラムを「政治的活動を禁じる教育基本法第14条第2項に反する」としたことについて、中道改革連合の小川淳也代表が22日の記者会見で批判した。【映像】小川氏「教育成果を頭ごなしに否定しかねない」発言の瞬間（実際の様子）小川代表は「船舶の安全航行管理の問題と教育内容に関わる問題は区別して考えるべきだ。いたずらにこれが政治問