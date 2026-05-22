ＭＬＢの公式Ｘが２１日、岡本和真内野手が所属するブルージェイズの下手投げ救援投手、タイラー・ロジャースの動画をアップ。「この角度から投げられるなんてヤバい投げる時に地面にほとんど触れそう」とつづった。米国のファンは「驚くべきコントロールと正確さ。地面に触れそうなのに」、「なんて低いの」と驚きの声が相次いだ。この投稿には日本のファンも相次いで反応。ほとんどの人がかつてロッテで活躍し、通算２５