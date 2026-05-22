古代の職人たちが埴輪を作っていた場所で、今度は自分が埴輪作りに挑戦。そんな古代ロマンたっぷりのイベント「ハニワづくりとスケッチ・ぬり絵大会」が、5月30日に大阪府高槻市の「新池ハニワ工場公園」（高槻市上土室一丁目）で開催されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】会場となるのは、約1600年前に埴輪を作っていた日本最大級の埴輪工房跡「新池埴輪製作遺跡」を整備した公園。5世紀中頃から6世