「現地の方に間違われます。ホテルスタッフではありません」――沖縄旅行中に撮影された写真が、Threadsで話題になっています。浅黒い肌にあごひげ、ハイビスカス柄のアロハシャツ姿でホテルの前に立つ男性は、どこからどう見ても現地のスタッフ。これには「スタッフやん」「オススメの店聞いてしまうわ」とコメントが相次ぎ、3000件を超える“いいね”を集めました。【写真】「沖縄の人じゃん！」二度見不可避な現地スタッフ感投