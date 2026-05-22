タレントの菊地亜美さんは5月21日、自身のInstagramを更新。家族でアメリカ・ロサンゼルスを訪れ、ドジャー・スタジアムで野球の試合を観戦した様子を公開しました。【写真】菊地亜美、家族でのドジャース観戦ショット家族でのドジャース観戦ショット菊地さんは「家族でLAに行ってきました 一週間行ったのに、まだまだいたいくらい楽しかった」とつづり、旅の様子を公開。さらに、「次女がまだ小さいので野球観戦は難しいかなぁ〜