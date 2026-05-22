靴に振動型の道案内デバイスを装着してUSJのパーク内を歩く満田育代さん（左）＝22日午前、大阪市ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市）が22日、視覚障害者に振動型の道案内デバイスの貸し出しを始めた。誰でも楽しめる環境を整え、パークの価値向上につなげる。国内のテーマパークでは初めて。薄型デバイスを靴に装着し、専用アプリと連動させて使用する。アプリに目的地を音声などで入力すると進行方向や曲がるタ