沖縄・名護市辺野古の沖で修学旅行生らを乗せた船が転覆し、女子高校生を含む2人が死亡した事故で、国土交通省は22日、死亡した男性船長を海上運送法違反で刑事告発しました。この事故は2026年3月、名護市辺野古の沖で京都府の同志社国際高校の生徒たちを乗せた小型船2隻が転覆し、17歳の女子生徒と最初に転覆した船を操縦していた金井創船長の2人が死亡しました。2隻はいずれも海上運送法に基づく事業登録がされていませんでした