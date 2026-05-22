記者会見した楽天グループの三木谷浩史会長兼社長（右）とファミマの小谷建夫社長＝22日午前、東京都港区コンビニ大手ファミリーマートは22日、楽天グループとの連携を強化すると発表した。ファミマで月間3千円以上の買い物をすると、インターネット通販サイト「楽天市場」での買い物で得られる楽天ポイントの付与率が増加する制度を7月に始める。お得さをアピールし、両社のサービス間での相互送客を狙う。楽天は「楽天モバイ