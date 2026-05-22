女子400メートルで3連覇した青木アリエ＝カンセキスタジアムとちぎ陸上の関東学生対校選手権第2日は22日、カンセキスタジアムとちぎなどで行われ、女子400メートル決勝は青木アリエ（日体大）が54秒27で、同100メートル障害決勝は高橋亜珠（筑波大）が13秒42で、ともに3連覇した。100メートルの男子決勝（向かい風4.0メートル）は水野琉之介（早大）が10秒50で勝ち、女子決勝（向かい風3.2メートル）は杉本心結（青学大）が11