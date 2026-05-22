アメリカのトランプ大統領は、イランが保有している高濃縮ウランについて、「我々が引き取る」と述べ、核兵器開発を認めない姿勢を改めて強調しました。トランプ大統領：高濃縮ウランは我々が引き取る。我々には必要ないので破棄するだろうが、イランに保有させることだけは許さない。トランプ大統領は21日、イランとの交渉について「どのような形であれ、目的を達成する。イランに核兵器は持たせない」と述べ、譲歩しない考えを示