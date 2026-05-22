「ソフトバンク−日本ハム」（２２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの前田純投手（２５）と大山凌投手（２４）が今季初昇格した。この日先発に臨む前田純はファーム・リーグで７試合に登板し０勝３敗ながら防御率２．３４と安定した投球を続けていた。大山はリリーフ強化で昇格。ファーム・リーグでは９試合に登板して１セーブ、防御率０．００の成績を残していた。投手陣に不安を抱えるチームの起爆剤として期待