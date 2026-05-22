三日月状の火星の変化を示すタイムラプス画像。今月2日から15日にかけて探査機「サイキ」によって取得された/NASA/JPL-Caltech/ASU（CNN）まれな金属質の小惑星に向かう途中の米航空宇宙局（NASA）の探査機「Psyche（サイキ）」が先ごろ、火星へのフライバイ（接近通過）を実施した際、火星の珍しい眺めを撮影した。2023年10月に打ち上げられたサイキは、火星と木星の軌道の間にある小惑星帯に位置する小惑星「16 Psyche（プシケ）