タレント今田耕司（60）が22日、都内で会見し、6月に石川、福島、福岡の3カ所で開催する芸歴40年・還暦記念公演「今田耕司のLet’s！コメディーショー！！」をPRした。会見では私生活にも話が及び、結婚願望について問われると「かなり強めにあります」と、即答した。今田といえば、芸歴40年、変わらず独身キャラ。今年になってケンドーコバヤシが53歳で結婚＆第1子誕生を発表するなど、後輩タレントも独身が減ってきた印象を受